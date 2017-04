Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Idya rend l'âme, après avoir parcouru plus de 500 km à la recherche d'un hôpital Rédigé par Landing DIEDHIOU le 14 Avril 2017 à 18:45 | Lu 107 fois

Grièvement blessée à la tête, la petite Idya Fakhreddine, 3 ans, a perdu la vie le 11 avril après avoir parcouru plus de 500 km à la recherche d'un hôpital. Selon le père, Driss Syfaks Fakhreddine, toujours sous le choc, la petite Idya a fait une chute alors qu'elle jouait près d'un ruisseau, dans la petite commune de Toudgha (province de Tinghir).



"Elle a été blessée par la force de la chute et des fils de fer qui ont touché sa tête", raconte un proche de sa famille, ajoutant que la fillette a été admise le samedi 8 avril à l'hôpital de Tinghir. Les responsables du centre demandent alors aux parents d'amener leur fille à l'hôpital d'Errachadia, situé à 170 km , pour lui faire un scanner, non disponible à Tinghir..



Selon le délégué du ministère de la Santé dans la ville, cité par plusieurs médias, "il n'y a aucun scanner à Tinghir. Le médecin a donc prescrit un transfert à Errachidia (...) Les parents ont gardé l'enfant chez eux, puis ils sont revenus au centre de Tinghir le lendemain au lieu d'aller à Errachidia".



Une fois à l'hôpital d'Erracchidia, la fillette subit deux scanners. "Les médecins n'ont rien détecté. Ils ont transféré son dossier à l'hôpital d'ophtalmologie de Bab El Hadid à Fès", selon la même source proche de la famille.



Accompagnée de ses parents, Idya quitte Errachadia et fait 11 heures de route jusqu'à Fès où elle arrive le 10 avril à 2 heures du matin. "Elle a été transportée dans une ambulance de l'INDH sans matériel. Sa maman portait la perfusion tout au long du chemin ", témoigne avec amertume Ahmed Dahmani, acteur associatif qui a accueilli la famille à son arrivée à Fès.



Selon les déclarations de cet acteur associatif, rapportées par un site électronique francophone, les médecins de l'hôpital ophtalmologique de Bab El Hadid n'ont pas accepté d'examiner Idya vu son état, et ont demandé à sa famille de l'amener au centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès.



"Une fois au CHU les médecins ont tenté de la réanimer, mais en vain (...) Ils se posaient des questions sur les raisons du retard de son transfert directement à Fès", selon la même source.



Après avoir parcouru plus de 500 km depuis chez elle, et être passée par pas moins de quatre hôpitaux, la petite Idya finit par décéder, faute de soins.



Comme quoi, ces histoires, tristes s'il en est, n'arrivent pas qu'au Sénégal. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Costumes offerts : Bourgi révèle avoir subi des "pressions" de Fillon La RDC suspend sa coopération militaire avec la Belgique