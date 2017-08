Iheanacho quitte Manchester City pour Leicester City

L'attaquant international nigérian Kelechi Iheanacho a quitté Manchester City pour s'engager pour cinq ans en faveur de Leicester, a annoncé jeudi le champion d'Angleterre 2016, sans fournir de détail financier de la transaction.



Selon la BBC, le montant du transfert d'Iheanacho, âgé de 20 ans, sera de 25 millions de livres (28 millions d'euros).



Iheanacho est la quatrième recrue des Foxes après le milieu de terrain Vicente Iborra (Séville), le gardien de but Eldin Jakupovic et le défenseur Harry Maguire (Hull City).



Iheanacho, qui retrouvera à Leicester ses compatriotes Wilfred Ndidi et Ahmed Musa, a marqué un total de 21 buts en 64 matches, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts à City en 2015. Il a aussi marqué à 10 reprises pour le Nigéria.



Leicester se déplacera à l'Emirates Stadium pour y affronter Arsenal lors de l'ouverture de la Premier League, le 11 août.