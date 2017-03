Il a abattu un homme noir: le suprématiste blanc de New York poursuivi pour terrorisme James Harris Jackson, l'homme qui a tué un Afro-Américain la semaine dernière à New York, est poursuivi pour terrorisme. Il avait dans un premier temps été mis en examen pour meurtre.

Lorsqu'il a commis son crime, James Harris Jackson a été uniquement dicté par la haine raciale. Lundi, la justice a décidé de le poursuivre pour crime terroriste alors qu'il n'avait été pour le moment mis en examen que pour meurtre. La semaine dernière, ce vétéran de l'armée américaine a tué au hasard un homme noir dans la rue à New York. Il s'est rendu lui-même à la police le lendemain, expliquant alors que ce meurtre n'était qu'un entraînement avant de commettre encore pire.



Il voulait en effet selon ses dires «tuer le plus de noirs possibles» sur Times Square. La victime, Timothy Caughman, âgé de 66 ans, se promenait lorsqu'il a été poignardé par le suspect. «Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un homme âgé», a expliqué James Harris Jackson au «New York Daily News», ajoutant qu'il aurait préféré tuer un «jeune voyou ou un homme noir riche comme ceux que vous voyez avec des femmes blondes. Ces vieux hommes qui font passer ces filles blanches du mauvais côté».



Il voulait l'arme d'un policier

L'homme de 28 ans a déclaré à la police qu'il faisait partie d'un groupe de suprématistes blancs et qu'il avait écrit toutes ses pensées racistes dans son ordinateur. L'objet a été confisqué par la police afin de l'étudier. Il a aussi raconté que son plan initial était de poignarder un homme noir, puis de voler l'arme d'un policier pour «tirer sur des gens», a fait savoir une source policière au «New York Daily News».



Apparemment, le suspect avait une haine toute particulière contre les hommes noirs qui entretiennent des relations amoureuses avec des femmes blanches. «Il ne s'en cache pas, il parle librement de tout ça», a continué la source policière.





L'avocat du suspect, Sam Talkin, a annoncé que si les accusations sont vérifiées, «alors il va falloir se pencher sur les problèmes psychologiques évidents présents dans cette affaire». James Harris Jackson a servi dans l'armée entre 2009 et 2012 dans les renseignements. Il a été déployé en Afghanistan en 2010 et 2011 et, a gagné de nombreuses médailles. Dans un communiqué, sa famille a présenté ses condoléances aux proches de la victime et s'est dite «choquée, horrifiée et dévastée par cette tragédie».

