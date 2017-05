Il appelle la police pour chercher sa mère au ciel, puis le policier pose un geste qui fait pleurer la planète entière

VUES 1560 Jerry avait 5 ans quand sa maman est décédée. Un jour, elle est entrée à l’hôpital et n’en est pas revenue. Son papa lui a expliqué qu’elle était partie au ciel et Jerry ne comprenait pas pourquoi elle ne venait pas le voir. Le policier qui lui a répondu était un vétéran. Jerry hésitait et ne s’est pas mis à parler de suite, alors le policier a cru à une blague. Quand le petit garçon s’est mis à parler, il a alors compris que Jerry ne comprenait pas pourquoi sa maman ne revenait pas.

Il lui a suggéré de lui envoyer des messages dans le ciel, avec des ballons rouges, comme ça, elle pourrait les lire. Jerry a donc suivi les conseils de Tommy, le policier, et envoie alors chaque mois un ballon rouge avec un petit mot.

Or, ne recevant pas de réponses, le petit Jerry a rappelé la police, inquiet et triste.

Encore une fois, c’est Tommy qui lui a répondu. Il lui a dit de ne pas s’inquiéter et de continuer d’envoyer des messages à sa maman. C’est que Tommy avait une petite idée.

Quelques jours plus tard, son équipe et lui sont allés visiter le petit garçon à moto, avec plein de ballons rouges.

Tommy a expliqué à Jerry que sa maman ne pouvait pas répondre car elle voyageait beaucoup, mais qu’elle avait bien reçu tous ses messages et qu’il devait continuer de lui en envoyer.

Il est même allé voir l’enseignante de Jerry pour qu’elle lui parle de lui et lui montre ses dessins.

En fait, Tommy voulait se faire passer pour la maman de Jerry et le féliciter pour son bon travail, puis lui dire qu’elle était fière de lui.

Il a même acheté un jouet qu’il lui a offert au nom de sa maman, afin qu’il sente qu’elle est toujours auprès de lui.

Quel geste touchant !





