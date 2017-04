Il croise sa fille de 4 ans dans la rue alors qu'elle devait être à l'école

Une fillette de quatre, scolarisée en moyenne section dans une école maternelle de Loos (Nord), attendait à la sortie de l’école mercredi à 11h30 que ses parents viennent la chercher, mais ils n’étaient pas là, elle aurait donc dû rejoindre l’animatrice qui s’occupe de la garderie jusqu’à l’arrivée des parents, rapporte La Voix du Nord.



La petite fille se retrouve donc toute seule, sur le trottoir. Elle commence à avancer toute seule dans la rue. Cinquante mètres plus loin, un automobiliste croise son chemin, il s’agit de son père, très étonné de la voir dans la rue puisqu’elle est supposée être à l’école, où il doit venir la chercher un quart d’heure plus tard. Furieux, il récupère sa fille et la re-dépose à l’école. Là-bas, personne n’avait remarqué qu’elle était sortie.



Les parents se sont adressés à la mairie, pour tenter de comprendre comme cela a pu se produire.