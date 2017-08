Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Il demande le divorce après deux heures de mariage...à cause de Snapchat Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Le marié avait mis une clause un peu particulière dans son contrat prénuptial, qui n’a pas été respecteé par sa jeune épouse, deux heures après leur mariage



Un homme d’Arabie Saoudite a demandé le divorce après seulement deux heures de mariage. La raison? Sa toute jeune épouse avait osé poster des photos de la cérémonie sur Snapchat.



En faisant ce geste pourtant tellement banal de nos jours, la jeune mariée a brisé le contrat prénuptial qu’elle avait accepter de signer. Une clause stipulait l’interdiction de partager des photos intimes sur les réseaux sociaux.

Même si les proches du couple ont jugé la sentence trop sévère, le mari avait tout à fait le droit de divorcer. En vertu de la loi saoudienne, les hommes ont le pouvoir de divorcer de leurs épouses sans aucun fondement juridique et la séparation est immédiatement effective.

Il y a ainsi eu un cas où un homme a demandé le divorce après avoir vu le visage de sa femme, cachée jusque là par un voile, et un autre qui a rompu avec son épouse de deux ans, parce qu’elle n’avait pas répondu à l’un de ses messages sur Whatsapp.





Accueil Envoyer à un ami Partager