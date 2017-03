Il dépense une fortune pour ressembler à un extraterrestre

"Je veux ressembler à ma définition de "parfait", et c'est pourquoi je me considère comme un alien", a confié Vinny Ohh à l'émission Botched. L'instagrammeur de 22 ans se définit tout simplement comme "adorateur de la chirurgie plastique". Il aurait d'ailleurs dépensé plus de 50.000 dollars pour ressembler à un extraterrestre et effacer toute trace de son genre. Pour atteindre son but, le jeune américain a subi une grosse centaine d'opérations de chirurgie : une augmentation des lèvres, plusieurs opérations du nez et de nombreuses interventions au front et aux joues pour modifier l'apparence de son visage.



"Je me sens dans la peau d'un extraterrestre. Je veux que les gens me voient comme un hybride. Pas un homme ni une femme", a expliqué Vinny Ohh au Daily Mail. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il compte désormais se faire enlever les mamelons, le nombril et les parties génitales. "Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas enlever mes parties génitales qui n'ont rien à faire où elles se trouvent", raconte Vinny Ohh, maquilleur et mannequin à ses heures perdues.



Un show à la télévision

Mais ses particularités physiques pourraient bien le mener à la télévision. The Plastics of Hollywood est une nouvelle émission américaine, dont il fera partie. "Vinny appartient à une nouvelle génération d'individus qui veulent avoir l'air différent, dans 15 ans, des centaines de personnes voudront lui ressembler, a annoncé au Daily Mail Marcela Iglesias, productrice et présentatrice de l'émission. Nous sommes dans une ère où des gens veulent ressembler à des lézards, certains s'implantent des cornes dans le crâne, d'autres ont le visage entièrement tatoué comme le gars de Suicide Squad "