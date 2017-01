Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Il épouse ses trois concubines en même temps devant le maire Rédigé par Massene Diop le 29 Janvier 2017 à 17:33 | Lu 59 fois





Ce samedi 28 Janvier, la République de Centrafrique a vu une grande première, le mariage entre un homme et trois femmes.



Après une vingtaine d’années de vie commune. Monsieur Marcien Nengoumou Toubaya a tenu à passer devant le maire pour officialiser son union avec ses trois concubines, Florence Lagos, Geneviève Gnikpingo et Syvorine Tagaye, qui lui ont donné au total 14 enfants et 2 petits fils.



C’est devant 400 invités, mobilisés pour l’occasion que l’officier civil Émile Gros Raymond Nakomboa prononcé « Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage ».



Pour le marié il était question d’assumer ses responsabilités. Ceci est pour lui d’aboutissement d’un ménage assez extraordinaire.







« C’est peut-être une première fois qu’un homme a subi une telle vie », a déclaré pour sa part le marié qui ajoute que « Cette cérémonie est la réponse à une vie très particulière qu’il a connue avec ses 3 femmes ».



Par ailleurs Marcien Nengoumou Toubaya avoue « les avoir détourné de leurs études » et doit en contrepartie « assumer ses responsabilités », affirmant « vivre sous le même toit avec ses trois épouses ».



Le polygame se dit très heureux au foyer en vivant avec plusieurs épouses sous le même toit. Vu la grande affluence de la foule, ce mariage polygamique s’est déroulé pour une fois à l’extérieur de la Mairie de Bangui.



