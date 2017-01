« Il est temps pour Khalifa Sall de se ressaisir, Barthélémy DIAS, lui, bafoue de la manière la plus insolente la séparation des pouvoirs », dixit Youssou TOURE. La dernière sortie du maire de Dakar a fait sortir les enseignants de l’Alliance pour la république de leurs gonds. Youssou TOURE et Cie ont tenu à dire leurs quatre vérités à Khalifa SALL et ses souteneurs.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 09:29

« Nous ne sommes pas des poltrons et ils ne sont pas plus courageux que nous. La stratégie de la peur ne passera pas et ils ne peuvent nous intimider », soutiennent les enseignants du parti au pouvoir.

Youssou TOURE a mis en garde Khalifa SALL et ses camarades sans revenir sur l’arrestation du maire de la Médina et autres. Pour le Secrétaire d’Etat, le président Macky SALL n’est en rien mêlé à cette histoire contrairement à ce que soutient, selon eux, Barthélémy DIAS. « Lorsqu’il parle dans la presse de « Procureur de Macky Sall », il accuse la justice sénégalaise de dépendance et bafoue, de la manière la plus insolente, la séparation des pouvoirs- exécutif, législatif et judiciaire, principe essentiel dans toute démocratie», martèle Youssou TOURE.

Pour lui, cette ligne de défense n’a pas été choisie par ces socialistes par hasard. « Les accusés, dans l’unique souci de se victimiser, et de ternir l’image du Président, l’accusent injustement d’être le responsable de leur inconséquence», observe le responsable des enseignants de l’APR.

