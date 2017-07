Kim Karda­shian et son décol­leté incen­diaire ont provoqué une émeute hier soir dans les rues de New York. Dommage colla­té­ral de cette sortie très peu vêtue : un photo­graphe s’est retrouvé à terre !

En France, on a Kim Glow… Et aux Etats Unis, ils ont Kim Karda­shian ! Point commun entre ces deux jolies brunes : on leur a retiré le gène de la pudeur à la nais­sance.



Dernière preuve en date hier soir pour la célèbre membre de L’in­croyable famille Karda­shian qui – en sortant du restau­rant le Milo à New York – a provoqué une véri­table émeute dans la grosse pomme en appa­rais­sant face à la troupe de photo­graphes dans un panta­lon TRÈS moulant de paillettes argent, un blazer noir trop petit et presque rien en dessous (son soutien-gorge trans­pa­rent n’est juste là pour lui appor­ter un joli rendu…)



Petit hic lors de ces quelques secondes entre la sortie du restau­rant et son GROS 4X4 noir : son blazer noir. Trop petite, impos­sible à bouton­ner sous peine d’ex­plo­sion, la veste n’a cessé de jouer des tous à Kimmy, obli­gée de main­te­nir l’ac­ces­soire pour ne pas offrir aux photo­graphes ce qu’ils ont bien tenté d’ob­te­nir : un acci­dent de décol­leté. Dans l’ex­ci­ta­tion du moment, bous­culé par ses confrères, un photo­graphe s’est retrouvé au sol, paniquant le staff de sécu­rité et accé­lé­rant le mouve­ment direc­tion la limou­sine !



source: Voici