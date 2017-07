"Il faut reporter les élections…" dixit Moustapha Diakhaté

Invité ce dimanche matin de l'émission "Objection" de Sud FM, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, a préconisé le report de "quelques jours des élections législatives du 30 juillet afin de permettre aux électeurs de disposer de leurs cartes et d'accomplir, dans les meilleures conditions de sérénité, leur devoir civique". Le député de la majorité présidentielle estime en effet, que dans les conditions actuelles, il est totalement irréaliste d'organiser des élections.



"Le processus de fabrication des cartes et des bulletins est toujours en cours, et le dispositif de distribution ne permet pas jusqu'à présent, de délivrer les sésames à tous les ayants-droit, avant dimanche", a-t-il souligné. Invitant la société civile à intensifier ses démarches auprès des acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, pour arriver à un véritable consensus, de nature à sauver la situation, politiquement trop tendue, du fait des dysfonctionnements dans le processus.



L'obstacle Wade



Il a lancé un appel aux responsables de Wattù Senegaal et du PDS, comme Oumar Sarr et Madické Niang, d'user de leur influence auprès de Wade, tête de liste de la coalition et secrétaire général du PDS, afin qu'il accepte un compromis allant dans le sens d'un décalage de la date des élections. Au cours de cette émission, il a réitéré plusieurs fois cette adresse, comme si le leader libéral constituait un obstacle à la réalisation d'un accord politique, pour désamorcer la tension politique actuelle.



Accord de principe de Macky



Joint au téléphone par Seneweb, Moustapha Diakhaté a confirmé que la société civile sous la houlette du Président Mazide Ndiaye, a obtenu du président de la République, une acceptation de principe pour un report, mais ne souhaiterait pas que sa bonne disposition d'esprit fût considérée comme une reculade ou un aveu de faiblesse.



Deux ténors du PDS, Oumar Sarr et Madické Niang, auraient été très sensibles à la thèse du report, mais se seraient heurtés au refus catégorique de Me Wade, décidé à en découdre jusqu'au bout avec le Président Sall. L'initiative de la marche du mardi devant les préfectures pour exiger la distribution équitable et rapide des cartes d'électeurs dans la zone allant de la RTS à la Place de l'Indépendance pourtant sécurisée par arrêté, irait dans le sens de cette radicalisation de Me Wade.



Blocages objectifs



Il reste cependant que si le report se heurte à des obstacles politiques (refus de Me Wade, et timide accord des autres principales coalitions), sa mise en œuvre soulève aussi des problèmes objectifs. Quel délai pour le report ? Qui associer à l'administration des élections pour faciliter la distribution des cartes ?



L'accord devrait être soumis au vote des parlementaires, dans un délai court, après la formation du consensus dont les contours seront difficiles à dessiner compte tenu du climat de conflictualité ambiante. Qui plus est, comment traiter la cruciale question des dépenses engagées par les coalitions depuis quinze jours ? Faudrait-il prévoir un dédommagement ou un remboursement ? À quelle hauteur ?