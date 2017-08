"Il n’appartient pas à l’opposition de définir qui doit être ministre de l’Intérieur" (Seydou Guèye)

«Il n’appartient pas à l’opposition de définir qui doit être ministre de la Justice ou de l’Intérieur ». C’est la réponse de Seydou Guèye porte du gouvernement et de l’Alliance pour la République (Apr) sur la sortie l’ancien Président Abdoulaye Wade.



En conférence de presse hier, la tête de liste de la coalition Wattu Senegaal a, accusé le pouvoir d’avoir «saboté» les élections du 30 juillet, dans le dessein d’obtenir une majorité à l’Assemblée et annoncé que le Pds ne participera à aucune élection organisée par Macky Sall et son gouvernement.



«Ils sont libres d’avoir cette position. Mais, à propos de notre système, il revient toujours à l’Etat d’organiser les élections », recadre Seydou Guèye. Selon toujours, le fait que ministère de l’Intérieur organise des élections, est «réglé puisqu’il n’y a pas de de présomption sur son honnêteté ou de sa malhonnête au regard de sa responsabilité».



«Le ministre Abdoulaye d’Abdoulaye Daouda Diallo a organisé des élections régulières et transparentes », souligne M. Guèye. Sur la menace du boycott brandi par le pape du Sopi, il soutient que ce «n’est pas une position politique soutenable », car «notre démocratique est remarquable par son niveau de développement avec la transparence la régularité et autres ».