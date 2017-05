Il prend sa maîtresse pour un homme et la pousse dans le vide

Un homme de 26 ans a été placé en garde à vue mardi, pour avoir frappé une femme de 48 ans et provoqué sa chute mortelle de 6 mètres au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis.

Il est environ 3 heures du matin, quand des policiers découvrent une femme de 48 ans, dénudée et inanimée, au pied d'un immeuble. Elle est décédée mardi soir, à la suite de ses blessures. Un jeune homme de 26 ans a été arrêté. Il est connu pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants, a expliqué «être devenu fou après avoir eu un "flash" et a cru que cette femme, avec laquelle il avait entrepris un rapport sexuel, était un homme». Ces justifications demeurent cependant peu cohérentes : cette mère de famille est bel et bien une femme.

Un homme «très alcoolisé» Un témoin raconte à l’AFP alors avoir vu «un homme lui taper dessus», alors qu'elle gémissait sur le trottoir. Au même moment, l'auteur présumé des faits se présente à eux, «très alcoolisé». Il est immédiatement placé en garde à vue. L’homme à l’origine de cette attaque reconnaît avoir porté des coups, mais soutient que «la victime est tombée seule par la fenêtre et qu’[il] ne l’a pas poussée». Le parquet de Bobigny a indiqué à l'AFP avoir confié l’enquête à la police judiciaire du département.



