Il prend un selfie… il est recherché par la police à cause de ce qui se reflète dans ses lunettes La police surfe elle aussi sur internet et les réseaux sociaux peuvent dénoncer des actes délictueux. Il faut toujours faire attention à ce que l'on met en ligne. Comme cet homme qui n'a pas réfléchi en partageant un selfie. Trop content de partager sa dernière photo en tant que célibataire, il a oublié un petit détail qui lui a causé des ennuis.





Piégé à cause du reflet dans ses lunettes

Au volant, celui qui répond au surnom de Geordie Aviator sur Twitter, a sorti son téléphone et a pris un selfie. Il a ensuite tweeté sa photo, accompagnée du message « Dernière nuit de célibataire. Demain, je serai un homme marié. Ça fait peur. » Il ne se doutait surement pas que sa photo allait être scrutée par un agent de police pointilleux. Dans les larges verres de ses lunettes d’aviateur se reflète la route, et on comprend tout de suite qu’il a pris cette photo alors qu’il était en train de conduire. D’ailleurs, la route et les champs qui la longent, sont flous. Preuve que la voiture était en marche lorsque la photo a été prise.

Sans pitié, la police lui envoie un cadeau C’est le compte Operation Dragoon, le profil du département de la sécurité routière de Northumbria qui a vu la photo et a répondu avec humour et sévérité au tweet. « Nous n’avons pas reçu notre invitation pour le grand jour. Mais nous enverrons quand même un petit cadeau à Geordie Aviator. Il aura une valeur de 200£ et 6 points ». Pour être sûr que Geordie ait bien compris ce qui l’attendait, n’ayant pas de réponse de la part du futur marié, un deuxième tweet a suivi : « S’il vous plaît Geordie, veuillez nous contacter. Nous allons vous envoyer votre cadeau de mariage : une amende de 200£ et 6 points en moins ». Depuis, le compte de Geordie a été supprimé.







