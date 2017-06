Il retrouve son ami à moitié déchiré sur la plage: Ce qui s'est passé est à glacer le sang !

VUES Todd Endris, un américain de 24 ans, a vécu la pire journée qui soit. Un beau mardi avant-midi, près de Monterey en Californie, il surfait comme d’habitude, tout en étant loin de se douter qu’il affronterait la mort?



Surgi alors de nulle part, un énorme requin qui tente de les dévorer lui et son ami Brett, or, il n'arrive pas à refermer sa gueule autour des deux hommes et il bataille.

Lors de la seconde attaque, le requin attrape Todd et sa planche de surf. Le dos du surfeur est déchiré par les dents acérées de la bête et l’eau rougit.



Todd est attaqué trois fois. La troisième fois, le requin attrape sa jambe. Toutefois, un miracle est sur le point de se produire.

Un groupe de dauphins se trouve non loin et vient à la rescousse des surfeurs blessés, formant une barrière entre eux et le requin, permettant ainsi à Todd de s’échapper pendant qu’ils malmènent le squale. Il réussit à prendre une vague qui finira par le ramener à terre.





Un de ses amis sur place, Brian Simpson, commence à lui prodiguer des premiers soins. Mais Todd a perdu beaucoup de sang.

Un hélicoptère arrive rapidement afin de transporter les blessés à l’hôpital. Todd aura besoin de 500 points de suture et 200 agrafes.



Todd survit contre toute attente, même s’il a perdu presque la moitié de son sang. Il se remettra en quelques semaines. Cet incident ne l’arrêtera toutefois pas de surfer.

Il a eu beaucoup de chance !



