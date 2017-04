Il risque la prison pour avoir dit un gros mot en présence d’une vieille dame

On dit que les Français sont les rois des gros mots, pourtant on est tous d’accord que jurer en public ça ne se fait pas. Surveiller son langage est l’une des premières choses qu’on apprend aux enfants. Mais lorsqu’un juron sort de notre bouche, on est loin d’en imaginer les conséquences. Jared Smith risque la prison pour avoir dit un gros mot en présence d’une personne âgée.



Il a perturbé la tranquillité de la septuagénaire



Aux États-Unis, on ne rigole pas avec le fameux « F-Word ». Un jeune homme de 18 ans, Jared Smith, qui habite en Louisiane a prononcé le mot « fuck », jugé totalement outrancier outre-Atlantique. Selon le rapport de police de Ouachita, il n’y aura même pas de témoins. Quel est donc le crime qu’il a commis ? Voici ce que dit le rapport : « Alors qu’il se tenait près de la plaignante, âgée de 75 ans, Jared a crié le mot ‘fuck’ et a manifestement perturbé sa tranquillité ».



Il risque la prison



La plainte officielle est « trouble de l’ordre public et conduite de langage inappropriée ». Sur le fameux mugshot, cette photo faite de toute personne arrêtée, Jared Smith apparaît avec un suçon dans le cou. Le jeune homme dément les faits. Il a été mis en garde-à-vue dans le centre correctionnel de Ouachita et a été relâché en payant sa caution de 200$. Selon le New York Post, s’il est jugé coupable, il encoure 90 jours de prison et une amende de 100$.