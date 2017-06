Il sauve sa mère handicapée de l'incendie de la Tour à Londres, ce qu'il fait donne des larmes aux yeux !

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

VUES 1441 Shekeb Neda est un véritable héros. Lors de l'incendie de la Grenfell Tower de Londres, le jeune homme de 24 ans a porté sa mère handicapée et a descendu 24 étages à pied pour la sauver.. Sa maman Flora ne pouvait pas marcher à cause d'une maladie musculaire. Son fils l'a donc prise dans ses bras et lui sauvé la vie. Malheureusement, son père Saber n'a pas eu cette chance. Sa famille est sans nouvelles de lui depuis l'incendie.



Après avoir porté sa maman hors du danger, Shekeb est tombé dans le coma. Fort heureusement, sa famille a déclaré que le jeune homme "allait mieux".

"C'est un héros. Dans tout ce chaos et ces cris, il a réussi à transporter sa maman en bas. Il a couru tout le long, je ne sais pas comment il y est parvenu", déclare un ami de la famille.

On lui souhaite de vite récupérer. Sa maman peut être fière de son incroyable fils.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook