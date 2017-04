Il surprend sa copine avec un autre homme et prend un selfie Duston a eu la désagréable de surprise de découvrir un autre homme dans le lit qu’il partage avec sa petite amie en rentrant chez lui. Il aurait pu se mettre à hurler ou même à pleurer, mais il a préféré capturer des selfies et partager ensuite les photos sur ses différents profils sociaux. Elles ont rencontré un certain succès.



Duston habite depuis plusieurs années à Killeen, une grosse ville située dans le comté de Bell, au centre de l’État du Texas.





Après avoir suivi des études dans la région, il a choisi de s’installer avec sa petite amie et tout allait pour le mieux au sein du couple jusqu’à cette soirée fatidique.

Duston a trouvé un autre homme dans son lit en rentrant chez lui Un soir, en rentrant chez lui, notre ami a effectivement eu la désagréable surprise de tomber sur un autre homme, endormi dans son lit. Le pire reste évidemment à dire, car l’homme en question n’était pas seul et il se trouvait ainsi en compagnie de la petite amie de Duston.

Bien sûr, le choc a été terrible. Il ne s’attendait certainement pas à une telle découverte. Toutefois, malgré sa déception, il n’a pas laissé la colère ou la tristesse le submerger. Duston a en effet choisi de se contenir, de rester maître de lui-même et de ne pas se laisser noyer par ses émotions.

La tâche n’a sans doute pas été facile, mais notre ami a réussi à garder la tête froide.

L’histoire ne s’arrête cependant pas là. Duston ne pouvait décemment pas laisser les deux amants s’en tirer à si bon compte. Il a donc sorti son téléphone et… il a commencé à prendre des selfies en posant à leurs côtés. Il n’a d’ailleurs pas fait les choses à moitié puisqu’il a pris une dizaine de photos différentes, en posant tour à tour à côté de sa petite amie et de son nouveau petit copain.

Il a pris des selfies en posant aux côtés de sa petite amie endormie et de son amant Le manège n’a d’ailleurs pas réveillé nos deux tourtereaux.

Ensuite, Duston a fait la seule chose qu’il était possible de faire en de telles circonstances. Il a publié ses plus beaux selfies sur les réseaux sociaux et il a changé son statut Facebook dans la foulée.

Les autres internautes ont été plutôt sensibles à la mésaventure de notre ami et ce dernier a ainsi reçu des dizaines de messages d'encouragement. De son propre aveu, ces derniers lui ont fait le plus grand bien et ils l’ont même aidé à faire le deuil de sa relation.

Moralité, si vous vous trouvez un jour dans ce genre de situation, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.



