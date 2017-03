Il tue ses jumelles, blesse sa femme, puis se suicide en criant à sa femme: "Je veux que tu vives et que tu souffres comme moi" L’histoire, horrible, s’est déroulée à Chicago vendredi dernier. Un père de famille, Randall Coffland (48 ans), a tué ses jumelles, a blessé sa femme, puis s’est suicidé en laissant un message glaçant à sa femme.

Avant de se suicider, Randall Coffland a appelé la police pour signaler son crime et donner son adresse aux forces de l’ordre, rapporte The Independent.. «Un peu plus tard, lors de cet échange téléphonique, il s’est écrié, à l’évidence à l’attention de sa femme : « Je veux que tu vives et souffres comme moi ».

La mère de famille vivait séparée de Randall Coffland. Elle aussi signalé au téléphone à la police la mort de ses deux filles, quelques minutes plus tard.

Son état a été jugé stable.

Ce vendredi, une cérémonie d’hommage aux victimes est prévue.



