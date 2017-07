Il volait dans les mosquées : Aliou Diouf prend six mois ferme Plusieurs cas de vol ont étés signalés ces derniers temps au niveau des mosquées. Un des auteurs de ces larcins pour le moins singuliers, a été interpellé le 09 juin dernier. Maçon de profession, marié et père de famille, Aliou Diouf puisque c'est de lui qu'il s’agit, a comparu devant le juge statuant en matière de flagrants délits de Dakar.



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017

Comme l’habitude est une seconde nature, le prévenu, la trentaine révolue, avait volé un sac dans le bus de la ligne 46. Arrêté, il a été constaté qu’il détenait d’autres objets avec des numéros de téléphone.



Un appel a permis de découvrir que l’un des propriétaires fréquentait la mosquée Bambara en ville et avait prévenu le gardien que son sac était volé. Transporté sur les lieux où il a commis son larcin, le gardien l’a formellement reconnu disant qu’il avait l’habitude de fréquenter la mosquée.



Interrogé, il a reconnu les faits en disant tout de même qu’il ne peut pas savoir le nombre de fois qu’il a volé sur ces lieux. Mais devant le juge, il a tenté de nier les faits. Jugeant les faits constants, le représentant du ministère public a requis une peine de deux (02 ans) ans dont six (06) mois ferme.



azactu

