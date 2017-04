Il vole 100 iPhone et smartphones Android et se fait attraper comme un débutant Un individu a volé 100 iPhone et smartphones Android au festival de Coachella en Californie. Selon la police, il se serait fait pincer à cause d'une erreur de débutant : il avait tout simplement oublié d'éteindre les iPhone. L'individu a du coup été extrêmement facile à retrouver, avec la fonctionnalité Localiser mon iPhone. Oups.

Le festival de Coachella se tenait ce weekend à Indio, une localité du Riverside à 127 km à l'est de Los Angeles. Parmi les festivaliers, une chose est sûre, il y avait un apprenti pickpocket. Renaldo De Jesus Henao, 36 ans, s'est emparé d'une centaine d'iPhones et smartphone Android, lors des concerts de vendredi soir.

Le truc, c'est que lorsque les victimes se sont rendues compte du vol, elles ont commencé à lancer Localiser mon iPhone depuis le smartphone de leur copain/copine/amis. Renaldo n'avait justement pas pensé à éteindre les iPhone avant de les fourrer dans son sac à dos. Rapidement, la sécurité du festival s'est donc rendue compte sans trop de difficulté, que les smartphones étaient tous au même endroit.

100 iPhones et smartphones Android ont été volés puis retrouvés grâce à Localiser mon iPhone

L'individu a rapidement été appréhendé et confié à la police. Une vingtaine de smartphones ont pu être immédiatement restitués à leur propriétaire. Quant au reste, ils sont tous aux objets trouvés du festival. Bref, une preuve de plus de l'efficacité du système de localisation des iDevices. Le pickpocket aurait pu également savoir qu'une fois verrouillé par un compte iCloud, les iPhone sont inutilisables, ce qui rend leur revente vaine.

