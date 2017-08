"Il y aura suffisamment de moutons pour la Tabaski": De qui se moquent les autorités ?

Elle nous a habitués à ce refrain. En effet, depuis sa nomination en 2012, le ministre de l’Elevage, Mme Aminata Mbengue Nidaye déclare à chaque approche de fête de l’Aïd El Kébir : «il y aura suffisamment de moutons pour la Tabaski ».



Pourtant, nombreuses sont les familles qui passent la fête sans pouvoir se procurer la petite bête pour la prendre par la corne ou la tirer par la queue. Non pas parce qu’elles n’ont pas d’argent pour se la procurer, mais parce que les moutons sont insuffisants sur le marché.



Ce qui s’est passé l’année dernière, fait craindre encore le pire pour bon nombre de familles, surtout au niveau des régions. Le pire a été noté à Ziguinchor avec cette scène surréaliste montrant les populations faire la queue devant un camp de Gmi à la quête d’un mouton.



Et, pourtant, durant tout le mois, les populations n'ont cessé d’alerter sur la pénurie de mouton. Ni le ministre ni son service au niveau local, n’ont présenté d'excuses aux populations. Et comme si les autorités semblent narguer les mêmes populations, cette année encore, le ministre de l’Elevage soutient que "le Sénégal sera ravitaillé plus que d’habitude".



"Nous avons des entrées de moutons, à partir de la porte de Kidira et de Saint- Louis qui dépassent largement ce que nous avions l’année dernière à la même période. Cela montre vraiment que nous sommes sur la bonne voie, par rapport à l’objectif que nous voulons atteindre, de permettre à chaque Sénégalais de disposer d’un mouton à hauteur de sa bourse», assure le Ministre de l'Elevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye. De qui se moque-t-on ?





Mamadou Lamine Diédhiou