Ila Touba, Ter, Cheikh Bamba Dièye dénonce une «escroquerie politique»

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

La procédure de lutte pour la libération de Khalifa Sall et compagnie a été enclenchée ce vendredi à la mairie de Dakar. Des leaders de l’opposition ont répondu présents. Comme Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye tient à démontrer d’abord le caractère « loyal » de Khalifa Sall.



« Macky Sall n’a pas de conseiller en disant qu’il cédera 10 % à l’opposition. Khalifa est crédible, il est loyal, il est digne. Je l’ai considéré comme un ami grâce à ses qualités. Il est humble et disponible à tout le monde. Il est devenu grâce à Macky Sall, le visage de la revanche », dit-il.

L’ancien maire de Saint-Louis n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il s’agit de décrire les tares du régime en place. « Celui qui dit que Khalifa a volé est un hypocrite ; en plus quand ils me (poursuivent) à cause de 500 milles et trois millions, c’est parce qu’ils n’ont rien n’à dire. Le centre Abdou Diouf qui coûte 55 milliards ; ailleurs, ce même investissement coûte deux fois moins que ça.



L’autoroute Ila Touba, le Ter qui a 55 km pour 568 milliards et au Nigéria, 287 km coûte deux fois moins cher que cela », énumère-t-il pour justifier ce qu’il qualifie d’escroquerie politique et financière.



Cheikh Bamba Dièye estime que c’est seul Macky Sall qui émerge. Les fondamentaux de l’économie sont sabotés, ajoute-t-il.



source:senegaldirect



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook