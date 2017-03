Ile à Morphil: Bientôt la fin de l’enclavement avec la route Démet-Saldé d’un coût de 90 milliards F CFA

Podor, 7 mars (APS) – Les habitants de l’Ile à Morphil (Podor, nord) vont bientôt sortir de leur enclavement avec le lancement par le chef de l’Etat, Macky Sall, ce mardi, des travaux de la route Démet-Saldé d’un coût de 90 milliards de francs CFA.



Pour célébrer cet évènement, le village de Démet est ce matin le point de ralliement de nombreux habitants venus de plusieurs villages. "Il y a une forte mobilisation. On a affrété des cars dans les villages pour que les populations assistent à l’évènement. C’est historique pour la zone", a confié un habitant interrogé par l’APS.



L’Ile à Morphil, dans le département de Podor est une bande de terre comprise entre les fleuves Sénégal et le Doué. Elle s’étire sur une longueur de 200 km et une largeur de 60 km.



Cette zone de 240.000 ha de terres potentiellement irrigables souffre de l’enclavement, le territoire n’ayant jamais eu de route bitumée depuis les indépendances.



Les déplacements entre le diéri et le walo deviennent difficiles surtout pendant l’hivernage à cause de la décrue.



La route Démet-Saldé dont les travaux de lancement sont prévus mercredi à Démet, est une infrastructure qui va contribuer au développement de l’Ile à Morphil, a déclaré lundi à Podor, le chef de l’Etat.



"Cette route d’un coût de 90 milliards de francs CFA est une infrastructure de développement (…)", a dit le Président Macky Sall en langue pulaar à l’occasion du lancement officiel du déploiement de 317 équipements post-récoltes destinés aux régions de Saint-Louis et Matam dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).



Toute la façade fluviale de l’Ile est déjà prise en compte par le Réseau moyenne tension pour le volet électrification, a relevé le président de la République dans un stade municipal archi-comble en présence du maire de Podor, Aïssata Tall Sall.



Il y a aussi les ministres Abdoulaye Daouda Diallo (Intérieur), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage), Mansour Elimane Kane (Infrastructures et transports terrestres), le secrétaire d’Etat chargé du suivi du PUDC, Souleymane Jules Diop, la Coordinatrice du Système des Nations-Unies au Sénégal, Fatou Bintou Djibo, le directeur national du PUDC, Cheikh Diop, entre autres.



Macky Sall procédera également ce mardi à la réception du nouveau pont de Alwar et à la mise en service de la dorsale électrique allant de Pathé Gallo à Cas Cas.