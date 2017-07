Îles du Saloum-Ndangane Samb: "Osez l'avenir" accueillie sous une pluie rafraîchissante

C'est tard dans la nuit, vers 00 h que la caravane de la coalition "Osez l'Avenir" est arrivée aux îles du Saloum, plus particulièrement à Fimela, Dioffior et Passy, sous une forte pluie. Malgré l'heure tardive et cette pluie, la population est sortie pour accueillir Me Aissata Tall Sall, tête de liste nationale de ladite coalition. Et, comme entre sérre et halpulaar, ce sont des cousinages à plaisanterie, Ndangane Samb a prié pour "son sujet", Me Assaïta Tall Sall, pour une large victoire au soir du 30 juillet prochain.

