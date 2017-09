Ils rêvaient de devenir millionnaires, les deux jumeaux se font gruger 7 millions FCFA par un faux marabout Voulant devenir millionnaires, les jumeaux Assane et Ouseynou Diop, âgés de 25 ans, ont été dupés par un faux marabout et délestés d'une somme estimée à 7 millions de francs Cfa. Jugé pour escroquerie, Habibou Cissé, le soi-disant marabout, a été condamné à 3 mois de prison ferme et à payer le montant du préjudice aux victimes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2017 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Les jumeaux, Ousseynou et Assane Diop vont réfléchir la prochaine fois avant de remettre leur argent à un marabout. S’activant dans le commerce, les frères jumeaux, ne se suffisent pas de leurs avoirs. Ils veulent devenir riches comme Crésus. Mais, mal leur a pris. En fait, ils avaient fait la connaissance de Mohamed dit Ameth, qui se faisait passer pour un grand marabout. Gagnant leur confiance, ce dernier les a mis en rapport avec un certain Seydina Aliou Cissé qui serait en mesure de rehausser leur commerce, grâce à des pratiques mystiques dont il a le secret.



Dans un premier temps, Ameth a demandé un million de francs CFA à Assane Diop pour faire quelques offrandes. Sans aucune arrière-pensée, il a remis ladite somme à Aliou Cissé par le biais de son proche collaborateur. Sachant que son premier coup a réussi, Ameth s’est rapproché de son jumeau, Ouseynou pour lui demander aussi de l’argent. Ce dernier lui a remis directement 2 millions 500 mille francs CFA. Par la suite, leur bourreau leur a fait croire que d’ici une semaine, ils auront un résultat positif. Apres trois semaines, rien n’a changé dans leur vie. Mais Ameth et Seydina Aliou Cissé qui sont tombés sur des proies faciles, continuent à plumer leurs victimes.



C’est ainsi que le sieur Seydina Aliou Cissé à demander à Ouseynou de lui remettre à nouveau une somme de 2 millions 500 mille francs Cfa. Sans réfléchir, le jumeau lui a remis cette somme portant le montant total à 3 millions de francs. Au total, les jumeaux ont été roulés dans la farine sur un somme estimée à 7 millions de francs Cfa.



Ce dernier a par la suite, pris la poudre d’escampette. Apres moult investigations de proximité, ils se sont rendus compte que les prévenus avaient utilisé de faux noms pour les escroquer. Suite à une plainte déposée par les plaignants à la gendarmerie, Seydina Aliou Cissé de son vrai nom Habibou, a été arrêté.



Lors de son interrogation, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés. Face aux juges des flagrants délits, le prévenu se prend pour une victime. « Je suis une victime au même titre que ces plaignants. J’ai intégré le groupe Whatsapp de Ameth, car il m’a dit qu’ils faisaient du lavage d’argent. Il m’a fait croire que je pouvais gagner au retour, 5 millions », explique-t-il. « J’ai remis 400 mille à Assane Diop qui les a remis à son tour à un certain Babacar », a-t-il poursuivi.



A l’en croire, c’est Ameth qui a présenté les frères jumeaux à Habibou Cissé. Mais ces derniers soutiennent mordicus que c’est au prévenu en personne, qu’ils ont remis leurs 7 millions ; selon le substitut du procureur, le prévenu est un habitué des faits. « Il se faisait passer pour Habibou Cissé pour amadouer les plaignant alors qu’il s’appelle en réalité Ameth », a rappelé le maitre des poursuites. Selon le substitut du procureur, c’est suite à l’exploitation de son téléphone qu’on a découvert sa véritable identité.



Il a requis 6 mois de prison ferme. Le conseil de la défense a plaidé la relaxe. Selon l’avocat, il n’y a pas de preuves suffisantes pour asseoir la culpabilité de son client. La robe noire n’a pas emporté la conviction du tribunal, qui a déclaré le prévenu coupable, en le condamnant à trois mois de prison ferme. En sus de la peine, il devra payer la somme de sept millions de francs CFA aux parties civiles.







L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook