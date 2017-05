Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ils sont connus pour être les plus grands Don Juan du sport Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 12:42 | | 0 commentaire(s)| Certains athlètes sont simplement connus pour être des séducteurs. D’autres ont clairement une dépendance au genre opposé, qui a été problématique pendant leur carrière ou après. Voici les grands athlètes connus pour avoir eu une addiction particulière…

1. Tiger Woods Tiger Woods est un vrai tombeur et a cumulé un nombre considérable de conquêtes. Ses scandales lui ont couté son mariage avec Elin Nordegren. Ensuite, il a dû subir une thérapie pour surmonter sa dépendance.



2. Pelé La légende brésilienne Pelé fait également partie des sportifs dépendants au sexe. Ses aventures en dehors de ses 2 mariages sont connues de tous. Mais il est l’un des rares à admettre ne pouvoir s’empêcher d’aller voir ailleurs …



3. Dennis Rodman Dennis Rodman, l’ex joueur des Chicago Bulls excellait sur le terrain … et dans sa chambre ! Il a déclaré publiquement que le sexe était 50% de sa vie. Sa dépendance a été mise à rude épreuve lorsqu’il s’est rendu en Corée du Nord récemment.



4. Ryan Giggs Le vétéran gallois Ryan Giggs ne peut parfois pas se contrôler. Il a été infidèle à son épouse Stace à plusieurs reprises. À noter qu’une de ces fois oú il est allé voir ailleurs, c’était avec la femme de son frère. Mais non monsieur l’arbitre, je n’ai rien fait …



5. Wilt Chamberlain Wilt Chamberlain est un joueur légendaire de basket USA des années 60. Il affirme avoir eu des relations sexuelles avec 20.000 femmes différentes. Attention, cela équivaut à une relation sexuelle différente par jour depuis qu’il a 15 ans … Alors, efficace ou menteur ?



6. Mike Tyson Mike Tyson est dans de nombreux tops. Vous pensiez qu’il allait échapper à celui-ci ? Raté ! Surnommé « chasseur de prostituées » par les tabloïds, il a été emprisonné en 1992 pour le viol de Desiree Washington, 18 ans.



7. Robinho L’attaquant brésilien Robinho a de gros problèmes avec l’alcool, et le sexe ! Il a été arrêté en 2009 pour agression sexuelle. Il est également connu pour organiser des fêtes dans lesquelles il utiliserait jusqu’à 40 préservatifs en une nuit. L’histoire ne nous dit pas s’il était seul …



8. Ronaldinho Le milieu de terrain brésilien Ronaldinho a eu de nombreuses relations sexuelles. Connu pour aimer faire la fête, il a couché avec la fille de son ancien entraineur, France Rijkaard. Il se serait même blessé à la hanche après une nuit torride. Il faut ensuite avoir le courage de l’annoncer à son coach …



9. Derek Jeter Il n’a jamais reconnu être dépendant au sexe, mais le joueur des Yankees a une sacrée réputation. Parmi ses conquêtes présumées : Jessica Alba, Mariah Carey, Scarlett Johansson, Jessica Biel … Alors, dépendant ou opportuniste ?



10. Alex Rodriguez Peut-être y a t-il une concurrence hors du terrain entre lui et son homologue des Yankees. Il a été infidèle à sa femme avec une danseuse exotique dans un club de Las Vegas. Ensuite, il a « daté » plusieurs célébrités : Cameron Diaz, Kate Hudson, Torrie Wilson entre autres …







