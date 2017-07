Ils tombent amoureux à l'âge de 3 ans et se marient...20 ans plus tard

Leur histoire a commencé, il y a 20 ans en Arizona aux Etats-Unis. A ce moment-là, Matt et Laura se rencontrent à l'école primaire et tombent de suite amoureux. Le jeune homme garde d'ailleurs un souvenir précis de ce moment : « J'étais devant ma classe et j'ai dit que je l'épouserai un jour. »



Balançoire et parties de cache-cache

Dans le texte qui accompagne la photo, Matt s’épanche longuement sur sa relation avec son amoureuse : « Enfants, Laura m’a appris à faire de la balançoire, me rouler dans l’herbe, comment manger proprement du fromage fondu.



Nous avons des souvenirs affectueux de parties de cache-cache, de se poursuivre l'un après l'autre dans la cour et de rester discrètement éveillé durant la sieste ».



Si les deux enfants se sont ensuite un peu perdus de vue durant le primaire, ne restant en contact que par carte de vœux pour Noël, les deux jeunes amoureux se sont retrouvés au lycée par une connaissance commune.



« Dans les deux semaines qui ont suivi, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous avons même entretenu une relation à distance durant nos études supérieures. » Le 23 mai 2015, Matt a demandé sa belle en mariage, là où tout a commencé...leur classe maternelle.



Ils se sont finalement dit oui en décembre dernier.







