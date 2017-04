Images – Macky Sall et Souleymane Ndéné Ndiaye en 1987 à l’université de Dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2017 à 01:24 | | 0 commentaire(s)| De gauche à droite sur la photo ci-dessous : Boubacar Koïta, Me Leyti Ndiaye, le président Macky Sall et Souleymane Ndéné Ndiaye.





