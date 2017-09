Images -Marche de protestation des musulmans sénégalais contre le massacre des Rohingyas (Birmanie)

Une centaine de fidèles musulmans ont marché ce vendredi, dans les rues de Dakar, pour dénoncer le « massacre » des Royinguas, minorité musulmane Birmane, en proie à la furie meurtrière de l’armée birmane et des moines bouddhistes fanatisés.



La manifestation a débuté, juste après la prière hebdomadaire du vendredi, à l’appel des acteurs du Hip-hop et des organisations religieuses regroupés en un collectif, de la Grande mosquée de Dakar jusqu’à la Place de la Nation où une déclaration a été adressée aux autorités birmanes et à la communauté internationale.