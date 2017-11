Images sur les paquets de cigarettes : Banjul veut s'inspirer de Dakar

Oumar Badji, chargé de programme à la Division des maladies non transmissibles du ministère gambien de la Santé, a déclaré, mercredi à Dakar, que son pays veut s’inspirer de l’expérience du Sénégal qui oblige les fabricants à accompagner les messages d’avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes, par des images.



"On est venu ici pour nous inspirer de l’expérience du Sénégal et voir comment collaborer entre les deux ministères pour mettre en œuvre les avertissements sanitaires que le Sénégal a mis sur les paquets de cigarettes en Gambie", a dit M. Badji



Il intervenait lors de l’atelier de formation sur le commerce illicite et les avertissements sanitaires dont l’objectif général, est de "faire en sorte que les autorités gambiennes soient outillées pour une application de la loi et sa mise en œuvre efficiente en Gambie ".



Le Programme national de lutte contre le tabac (PNLCT), qui a initié la rencontre, compte renforcer les capacités des agents frontaliers (police et douane) des deux pays, sur le commerce illicite du tabac, ainsi que la coopération frontalière en matière de lutte contre le tabac.



"L’objet de notre visite ici au Sénégal est d’échanger avec le ministère de la santé du Sénégal. Le Sénégal a mis des images sur les paquets de cigarettes, alors qu’en Gambie, on a que des textes sur les paquets de cigarettes", a souligné Omar Badji.



Et d’ajouter : "En Gambie, actuellement, on a que des textes sur les paquets de cigarette et vous savez la population de la Gambie est composée des gens qui ne savent pas lire. Et avoir des images sur les paquets de cigarettes, ça parle plus aux gens".







APS