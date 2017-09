Imam Ababacar Faye: "les Etats puissants ne veulent pas se mêler des problèmes des musulmans en Birmanie"

En Birmanie, la minorité musulmane est victime de massacres et d’exactions de la part de l’armée birmane. Face à une telle situation, l’Organisation islamique Jamra et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses « Mbañ gacce », entendent marquer leur soutien aux Rohingyas, par cette marche qui a commencé à déferler de la Grande Mosquée de Dakar à la Place de l’Obélisque.

