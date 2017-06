Imam Ahmadou Makhtar Kanté : "On ne peut pas voir la lune à l’œil nu quand la surface éclairée n'est pas suffisante après la conjonction"

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2017 à 09:13 commentaire(s)|

Leral.net à travers sa plateforme Leral.tv, reçoit dans le cadre de cette grande interview Ahmadou Makhtar Kanté, l’imam de la mosquée de Point E (Dakar) qui est aussi un écrivain et un expert en environnement. L’auteur du livre « Astronomie et Charia » a évoqué avec Leral les divergences autour de la détermination du croissant lunaire dans la Ummah islamique. Ahmadou Makhtar Kanté a aussi évoqué l’islam à l’épreuve du terrorisme mondial avec la « radicalisation » des jeunes Sénégalais avec « l’Etat islamique », sans oublier la problématique de l’unité de la Oummah islamique eu égard aux problèmes sunnite chiite, les récents problèmes entre l’Arabie Saoudite et le Qatar. En tant qu’expert en environnement, Imam Kanté s’est aussi prononcé sur la dénonciation de l’accord de Paris sur le climat par Donald Trump le président américain.

