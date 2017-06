Imam Massamba Diop (JAMRA) : "En Indonésie, 200 millions de musulmans ont prié ensemble, alors qu’au Sénégal, on fait moins de 15 millions de personnes»

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2017 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Imam Massamba Diop, le président exécutif de l’ONG Jamra s’est offusqué de la désunion de la communauté islamique sénégalaise en ce qui concerne le croissant lunaire avec deux korités fêtées au pays de la Téranga. Raison pour laquelle, Imam Massamba a décidé de s’investir davantage pour aller dès la semaine prochaine à la rencontre des chefs religieux et des présidents des commissions nationale et des musulmans de Dakar pour arriver à une célébration de l’Aïd à l’unisson.



« Le Sénégal est un pays qui fait moins de 15 millions d’habitants. Or, aujourd’hui quand j’ai regardé la presse internationale allez en Indonésie, ils sont plus de 200 millions de musulmans qui ont prié dans une parfaite communion», s’est désolé Imam Massamba Diop au micro de la RFM ce matin.



Avant d’ajouter « c’est pourquoi Jamra par ma voie a l’intention dès la semaine prochaine d’aller à Touba rencontrer Serigne Moctar Mbacké, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Nous allons aussi rencontrer les deux présidents des commissions nationale et des musulmans de Dakar afin d’échanger et discuter de a question. A mon avis, il n’y a pas de problème sans solution. Il suffit juste que chacun d’entre nous se réfère au Coran et à la Sunnah du Prophète (PSL). Nous devons emmener tous les musulmans du Sénégal à fêter ensemble la Korité et la Tabaski. C’est au grand regret de le dire. »



Massène DIOP leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook