Immeuble loué à l’Etat Pape Diop se tapait 40 millions de fcfa par mois Les révélations du quotidien numérique ‘’Le Soir’’ ne sont que la face visible de l’iceberg. Pape Diop se tapait 40 millions de FCfa par mois, payés par l’État, pour la location d’un de ses immeubles en plus d’avoir fait... louer une de ses villas dans laquelle il habitait.

Samedi 10 Juin 2017

«l e Soir»,quotidien numérique gratuit lancé par El Malick Seck, a publié une enquête sur le patrimoine colossal de Pape Diop, leader de Bokk Guis Guis, ancien président du Sénat et de l’assemblée nationale. Ces révélations ne sont que la face visible de l’iceberg et pour cause. Selon les informations de libération, Pape Diop avait effectivement,du temps de Wade, loué un immeuble à l’état qui l’avait affecté aux nations-unies.Ce,pour la rondelette somme de 40 millions de FCfa par mois.un contrat scandaleux avait été imposé au Patrimoine bâti d’autant que beaucoup de spécialistes estiment que l’immeuble ne valait pas ce montant en loyer.



C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’état a dénoncé ce contrat avec le changement de régime qui a institué la transparence au sein du Patrimoine bâti. Mais il y a pire. le Patrimoine bâti avait aussi loué une maison de Pape Diop pour...Pape Diop qui se trouvait ainsi dans la position inique de loueur et de locataire en même temps. une situation iné- dite qui a duré jusqu’à ce que Wade perde le Pouvoir. Ces révélations sur la fortune présumée de l’ancien maire de Dakar interviennent au moment où ce dernier affirme avoir fait la même chose que Khalifa Sall, écroué pour des fausses factures ayant facilité le détournement présumé de 1,8 milliard, pendant son mandat.



Et effectivement Mbaye Touré, le Directeur administratif et financier de la mairie de Dakar qui se trouve au centre de ces manœuvres frauduleuses, avait affirmé, en garde à vue, agir ainsi depuis Pape Diop. Sous le mandat du leader de Bokk Guis Guis, Mbaye Touré avait été inculpé dans une affaire de surfacturation sur des commandes de denrées mais Pape Diop n’a jamais été inquiété où entendu dans le cadre de cette information instruite à l’époque par le doyen des juges.



source: Libération

