Immigration clandestine: 5.000 migrants ont péri cette année en mer Méditerranée

Un chiffre sans précédent : 5.000 migrants se sont noyés cette année en Méditerranée, annoncent deux organisations onusiennes ce vendredi. Ce chiffre inclut deux naufrages qui ont fait au moins 100 morts jeudi selon un bilan provisoire.



Deux canots pneumatiques surchargés ont chaviré dans le canal de Sicile, le bras de mer qui sépare l'Italie et la Tunisie, ont annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR).



Selon William Spindler, porte-parole du HCR, il s'agit du bilan annuel le plus lourd jamais enregistré. A titre de comparaison, 3.777 personnes ont péri en mer en 2015, rappelle l'OIM. D'après lui, "les causes de l'augmentation alarmante des décès cette année sont multiples".



Elles "semblent être liées à l'utilisation par les passeurs de navires de moins bonne qualité, aux aléas du temps et aux tactiques utilisées par les passeurs pour éviter d'être détectés par les autorités". L'envoi par les passeurs d'un grand nombre d'embarcations de façon simultanée complique par exemple le travail des sauveteurs, a-t-il cité en exemple.



Par ailleurs, le chaos politique et sécuritaire qui règne en Libye entraîne une hausse du nombre des départs de clandestins vers les côtes de l'Europe, y compris lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.



(Avec AFP)