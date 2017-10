Immunité parlementaire : Me Madické Niang, Mamadou Diop Decroix et Déthié Fall au secours de Khalifa Sall

L'Assemblée nationale a mis en place la commission chargée d'auditionner Khalifa Sall, dans le cadre de la procédure de levée de son immunité parlementaire lancée sur demande du procureur de la République.

Le maire de Dakar fera face à 11 de ses collègues (voir la liste ci-dessous). Huit sont issus de la majorité, deux de l'opposition et un des non-inscrits.

Ils sont prévenus : dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, Khalifa Sall a déclaré qu'il n'acceptera pas d'être auditionné alors qu'il est en prison.

Le maire de Dakar est en prison depuis sept mois. Il est poursuivi pour détournement de fonds public présumé. Il est maintenu en détention, malgré son élection comme député lors des dernières législatives.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC

Majorité

Aymerou Gning, Seydou Diouf, Cheikh Seck, Pape Biram Touré, Ndèye Lucie Cissé, Awa Guèye, Dié Mandiaye Bâ et Ndèye Diémé Bâ.

Opposition

Me Madické Niang et Mamadou Diop Decroix

Non-inscrit

Déthié Fall

