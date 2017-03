Implantation généralisée de la vidéo-surveillance au sénégal: La Commission de protection des données personnelles (CDP) donne des gages

A ceux qui redoutait un probable atteinte grave sur leur intimité suite à la décision du Gouvernement de généraliser l'implantation des caméras de vidéo-surveillance sur l’ensemble des zones sensibles pour renforcer la lutte contre l’insécurité, peuvent pousser un ouf de soulagement. La Commission de protection des données personnelles (CDP) a donné des gages pour la protection de leurs données à caractère privé.



"La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) tient à rassurer les citoyens que les dispositions sont prises pour préserver la vie privée et protéger les données personnelles de l’ensemble des citoyens conformément à la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008", note le Communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



En effet, "le dispositif de vidéosurveillance déployé par le Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique a fait l’objet d’une déclaration à la CDP et validé par la Session Plénière sous le Récépissé n° RD/CDP – 2015 – 00145/SP du 24 avril 2015", précise le document.



Ainsi, la CDP s’engage à "garantir un équilibre adéquat entre la finalité du traitement et le respect des droits des personnes concernées".



