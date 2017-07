Implication des jeunes dans la politique: Les Sénégalais dénoncent l'arrivisme social et veulent un leadership fort et éclairé (Reportage) Leral.net a tendu son micro aux jeunes Sénégalais qui se sont prononcés sur l'implication de la jeunesse dans la politique. Si certains estiment que certains jeunes considèrent la politique comme un raccourci social, d'autres veulent plutôt que les jeunes incarnent un leadership fort et éclairé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 12:13



