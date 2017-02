Impliquées dans 60% des accidents de la circulation à Thiès, les motos "Jakarta", tueuses à grande vitesse Dans la cité du Rail, à Thiès, sur les 100 sorties de la 21e compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers, les 60% concernent les motos "Jakarta". Les autorités locales veulent imposer des mesures strictes pour faire face à cette situation.

Les motos Jakarta ont envahi Thiès et comme en terrain conquis, elles y font des ravages. Au moins 7 interventions impliquant des motos Jakarta sont dénombrées chaque jour, indique le capitaine Diène Ngom, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers. "En 2016, nous avons eu 92 interventions impliquant les motos" Jakarta" dont 4 corps sans vie", estime l'officier. Sans compter les décès survenus dans les hôpitaux suite aux blessures. Principalement au centre hospitalier régional où d'après les autorités sanitaires, une salle est même dénommée "Jakarta".



Le capitaine Ngom renseigne encore que "les motos Jakarta sont impliqués dans les 60% d'accidents de la circulation dans la ville de Thiès". C'est ainsi que depuis l'avènement des motos "Jakarta", il y a plus d'interventions et beaucoup plus de victimes. Il indique que les facteurs de ces accidents de la circulation sont dus essentiellement à la manière dont les conducteurs de ces motos conduisent les engins. "Non seulement, ils ne respectent pas le code de la route, en plus, ils ne portent pas de casque. Pis, ajoute l'officier supérieur, il y a beaucoup de jeunes gens âgés de 15 à 18 ans qui conduisent ces cyclomoteurs. Des jeunes immatures et indisciplinés".



La solution, dit-il, est de prendre des mesures sévères. Il explique, "actuellement, la police est en train de faire des patrouilles à partir de 21 heures parce que les motos Jakarta sont interdites de circuler à partir de cette heure. Il faut donc continuer la sensibilisation auprès des autorités locales pour qu'elles prennent les mesures idoines. Surtout des mesures qui concernent le port du casque mais également sur l'excès de vitesse. Si ces mesures sont prises, nous pensons qu'il y aura moins d'accidents de moto", espère-t-il.



source: le quotidien

