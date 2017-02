Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Impressionnant! Un nigérian de 23 ans transforme une moto en une chaussure géante à haut talon (PHOTO) Rédigé par Massene Diop le 3 Février 2017 à 09:15 | Lu 29 fois



Un Nigérian a étonné beaucoup de gens après avoir transformé une moto en une chaussure géante à haut talon.



Il s’appelle Danladi Ibrahim et est âgé de 23 ans basé. Ce jeune homme vit à Kaduna au centre du Nigéria.



L’homme a réellement converti une moto en une chaussure à talons hauts qui peut néanmoins être conduite.





Selon SplufikNigerians qui a partagé l’information sur Instagram, Danladi a développé ses compétences après avoir rejoint son père à un âge précoce pour réparer des bicyclettes.



SplufikNigerians rapporte que Danladi avait seulement sept ans quand il a commencé à aller à la boutique de son père pour voir comment il répare les différents vélos et motos.



Une décennie plus tard, après avoir développé beaucoup d’intérêt pour la réparation, il a décidé de quitter le collège en se risquant dans la soudure, après quoi il est devenu un mécanicien de moto.



Ibrahim maintenant désaccouple et répare des choses autrefois étranges pour lui. Une de ses nombreuses inventions est une motocyclette à deux roues qu’il a reconvertie en un tricycle en forme de chaussure de dame.



« Les gens se sont moqués de moi mais je n’ai pas abandonné », a déclaré le jeune-homme de 23 ans.



« Je suis très heureux de me montrer digne contre les doutes de tant de gens qui pensaient que je perdais mon temps. Ils me regardaient pendant que je faisais ces articles uniques et je suis heureux ; je n’ai jamais été impliqué dans n’importe quelle forme d’accident ».



« Je la conduis depuis deux ans et j’ai fait le test sur une distance d’environ 25 km. Sur le chemin, la police m’a dépassé et m’a demandé de me garer et j’ai obéi. J’ai pensé qu’ils voulaient m’arrêter, mais à mon étonnement, ils ont sorti leurs téléphones et pris une photo de moi ».



Selon Danladi, aucune agence gouvernementale ou institution technique ne l’a contacté pour voir comment il peut développer son invention ou enseigner d’autres jeunes.



Il invite également les parents à encourager leurs enfants à acquérir des compétences, surtout quand ils sont encore à bas âge.



