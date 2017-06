Inauguration de la centrale de Mewouane: 30 mégawatts pour apporter la lumière à 150.000 habitants Le 29 juin, après Bokhol, Malicounda, la Senelec va inaugurer à Mewouane (région de Thiès), sa troisième centrale solaire en moins d’un an et atteint ainsi son objectif de 20% d’énergies renouvelables. L’objectif sera largement dépassé avec d’autres centrales à Kahone et à Sakal. Ainsi, le Sénégal se dote d’un mix énergétique compétitif et propre

En 2018, la Senelec va injecter 200 mégawatts avec entre autres, une centrale à Taiba Ndiaye, Merina Dakhar et Ndiass. Cette frénésie des inaugurations entre dans le cadre du plan Yessal Senelec 2020 qui vise à faire de la Senelec, une entreprise rentable et de l’énergie, un avantage comparatif pour investir au Sénégal.



Ce plan qui vise aussi à faire de la Senelec, un champion sous-régional, est en bonne voie car la Senelec qui vend aujourd’hui de l’électricité au Mali, va bientôt raccorder la Gambie .



