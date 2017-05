Inauguration de la salle de cinéma et de spectacle (Canal Olympia Teranga) par S.E Macky Sall La salle de cinéma située non loin du Grand Théâtre est dotée de 300 places, d’équipements de projection et de sonorisation numérique a été inaugurée ce jeudi 11 mai par son excellence Macky Sall, sous la présence de Corinne Bach, présidente directrice générale de Canal Olympia, Jean-Christophe Thierry, président du directoire du groupe Canal+ , d' Ousmane Tanor Dieng, président du HCCT, et du ministre de la culture et de la communication MBagnick Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|













Mor Diouf leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook