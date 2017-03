Inauguration du Quai de Pêche de Potou: Le président Macky Sall va subventionner toutes les pirogues du Sénégal de moteurs d’ici 2019

Bonne nouvelle pour les acteurs de la pêche ! Toutes les 20 mille pirogues que compte le Sénégal vont être subventionnées de moteurs d’ici 2019. C’est du moins une des annonces fortes du président Macky Sall que la Rédaction de Leral.net a recueillie lors de la cérémonie d'inauguration du quai de Potou dans la région de Louga de ce jeudi 30 mars 2017.



Ce mois de mars est sans nul doute un mois doré pour les acteurs de la pêche. En effet, en l’espace de 25 jours, deux quais de pêche ont été réalisés.



Après le complexe de transformation de produits halieutiques de Saint-Louis inauguré le 05 mars dernier, le président Macky Sall a procédé ce jeudi 30 mars à la coupure du ruban du quai de pêche de Potou intégralement équipé à hauteur de 439 millions de Franc Cfa sur fonds propres. Ce qui en soi constitue une prouesse historique dans le processus de modernisation du secteur de la pêche.



"Ce quai témoigne de mon engagement à consolider le dynamisme de modernisation du secteur de la pêche ", a déclaré le président Macky Sall.



Après avoir exprimé sa profonde gratitude aux populations de Ndiambour venues lui réserver un accueil chaleureux , le Chef de l’Etat n'a pas manqué de saluer aussi la contribution décisive des acteurs de la pêche et de l'aquaculture dans le développement socio-économique.



L'occasion lui a été donnée de rendre un hommage appuyé aux femmes qui s'activent dans le secteur.



« Je voudrais en ce mois de mars dédié à la femme, rendre un vibrant hommage aux vaillantes actrices du secteur de la pêche particulièrement aux femmes transformatrices du Sénégal pour leur rôle déterminant au processus de développement socio-économique».



A cet effet, le président Macky Sall a pris des mesures prospectives afin de mieux doter les acteurs du secteur, des outils nécessaires pouvant leur permettre de contribuer de façon efficace à l’édifice de la nation.



A ce titre, en plus des 5 milliards déjà injectés dans le secteur de la pêche pour subventionner 5000 moteurs, le président Macky Sall a annoncé que "10 milliards de Franc Cfa seront mobilisés sur le budget 2018 et 5 milliards sur celui de 2019. Et ceci pour couvrir les 20 mille pirogues du Sénégal".



Il a aussi promis aux pêcheurs de leur faciliter l'accès aux camions frigorifiques. Pour les femmes transformatrices et mareyeurs, le président s'est également engagé à leur accorder des lignes de crédit en relation avec le Fongif afin qu'elles puissent devenir financièrement autonomes.



Landing DIEDHIOU, Leral.net