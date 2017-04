Inauguration du poste de santé de Gorom 2: les populations de la contrée soulagées

En partenariat avec le Réseau Africain pour le Développement intégré (RADI), la commune de Bambilor a réalisé une vieille doléance des populations du village de Gorom 2. En effet, le ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime, Oumar Guèye y était pour procéder à l’inauguration d’un joyau, ce jeudi 13 avril.



Celui-ci porte sur une infrastructure sanitaire d’un coût de 85 millions F Cfa, dont 53 millions F Cfa comme apport de l’ONG RADI. Selon Dame Sall, le directeur exécutif de l’Organisation non gouvernementale, il s’agit d’un projet qui a été validé par l’Etat du Sénégal pour faciliter l’effectivité du droit à la santé des populations. Le maire de Bambilor, Ngagne Diop a réitéré son engagement dans des travaux d’électrification et d’adduction d’eau dans certaines zones de la localité, et pour leur désenclavement. C’est pourquoi il a remercié le bureau du Conseil municipal dont la majorité adhère au programme de développement local initié par son équipe.



Pour sa part, le ministre Oumar Guèye considère que le maire de Bambilor est en train de traduire concrètement l’émergence de sa localité à travers les actes qu’il ne cesse de poser pour l’intérêt des administrés. En outre, le Plan Sénégal émergent avec ses 3 axes, représente selon le ministre, une réponse aux préoccupations des Sénégalais.



En termes d’acquis, Oumar Guèye a rappelé les 30 milliards F Cfa qui ont été dégagés par le chef de l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité à travers les bourses de sécurité familiale. C’est le cas avec le PUDC également et la pêche où dit-il, le président de la République a défini un programme destiné à accompagner les acteurs en termes de motorisation des pirogues, de leur équipement en gilets de sauvetage et l’appui financier des pêcheurs.