Inauguration du quai de pêche de Potou: Le Ndiambour sonne la grande mobilisation…

Le Président de la République Macky Sall sera, jeudi 30 Mars 2017, à Potou dans la région de Louga pour les besoins de l’inauguration du quai de pêche réalisé le gouvernement de la République du Sénégal, sous la tutelle du Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime, Oumar Guèye.



Ce bijou d’une centaine de millions de nos francs va contribuer à la modernisation du secteur de la pêche dans cette partie du Sénégal. Dans la matinée du jeudi, le Chef de l’Etat sera d’abord à Léona avant de procéder, dans la soirée, à l’inauguration du quai de Potou. Cette sortie du Président Sall sera alors mise à profit par les maires et autres élus du département de Louga pour faire une véritable démonstration de force : «A ce jour, nous sommes aux derniers réglages pour réserver à son Excellence, Monsieur le président de la République, un accueil chaleureux. Sous la coordination du Ministre Moustapha Diop, par ailleurs, Maire de Louga, nous comptons bien réussir le pari de la mobilisation. La cité religieuse de Gueth-Ardo ne sera pas en reste. Des femmes, jeunes et personnes du 3e âge vont tous sortir pour remercier et féliciter le président de la République. Nous appelons aussi tous les lébous et pêcheurs du Sénégal à venir rendre hommage à Macky Sall», nous souffle le maire de Gueth-Ardo Talibouya Ba.