Incarcération de l’imam Alioune Ndao et Cie pour terrorisme: Un vaste rassemblement en vue pour leur libération Le mouvement citoyen « Nittu Degg » trouve « injuste et injustifiée » la détention depuis plus d’un an de l’imam Alioune Badara Ndao et de certains de ses coprévenus, pour apologie du terrorisme. A cet effet, les membres dudit mouvement ont entamé une tournée de sensibilisation qui était ce dimanche à Rusfique, pour soutenir la famille d’Alioune Badara Sall, un des co-inculpés de l’imam de Kaolack.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

« Comme l’imam Alioune Ndao, 40 jeunes Sénégalais sont en prison, accusés à tort de faire l’apologie du terrorisme ». C’est le cri de cœur des membres du mouvement citoyen « Nittu Degg ». Ces derniers étaient dimanche passé à Rufisque, pour soutenir la famille d’Alioune Badara Sall, détenu pour les mêmes causes que l’imam Alioune Badara Ndao.



« Nittu Degg » exige plus que jamais la libération de l’imam Ndao et ses compagnons. Par la même occasion, il projette d’appeler à de vaste rassemblement. « Nous n’allons pas décliner notre plan. Mais sachez qu’avec le moment que nous allons descendre dans la rue, ils seront obligés de libérer l’imam », renseigne Abdou Karim Guèye. Ce dernier de préciser « Tout ce que nous pouvons dire, c’est que Macky Sall est un président qui ne favorise pas l’épanouissement de l’Islam ».



Par ailleurs, de son avis, les accusations contre l’imam Ndao sont infondées. En effet, souligne-t-il, « ils ont dit qu’ils ont trouvé chez l’imam un téléphone satellitaire et des billets d’euros. Ce qui est archi-faux. On n'a trouvé que 27 500 francs sur lui ». Mieux, poursuit le rappeur, « nous nous sommes rendus compte aussi que son discours est le même que le nôtre ».



En effet, signale Abdou Karim Guèye, "certains ont été arrêtés à cause de sms, d’autres parce qu’ils sont talibés de l’imam Ndao".



C’est au domicile des parents d’Alioune Badara Sall sis à Colobane Rufisque que les membres du mouvement « Nittu Degg » ont tenu leur rassemblement, pour sensibiliser la population sur « ces incarcérations arbitraires », selon eux.



