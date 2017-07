Incendie à Diourbel : Un sapeur-pompier aurait péri par électrocution

Une bonne partie du marché central Ndoumbé Diop de Diourbel a été ravagée hier, vendredi 14 juillet, par un violent incendie. Le feu a occasionné d’importants dégâts matériels, mais également, d’après une information qui a fait le tour de la capitale du Baol, une perte en vie humaine.



La victime serait un jeune soldat du feu nommé Wally Diop et serait âgé entre 30 et 40 ans. Originaire de Niakhar, une localité située dans le département de Bambey (région de Diourbel), il serait père de trois enfants et se serait remarié cette semaine.



Seneweb a tenté, jusqu’à 4 heures du matin, d'entrer en contact avec les responsables de la compagnie des Sapeurs-Pompiers de Diourbel. Mais nos appels sont restés sans suite.



Wally Diop serait mort d'une électrocution au beau milieu des hautes flammes.