Incendie à Londres: «Un homme a réussi à attraper le bébé» (vidéo) Prise au piège dans la Grenfell Tower, à Londres, une habitante a prié les personnes qui se trouvaient au sol de rattraper son enfant. Un homme y est parvenu.

http://www.lessentiel.lu/fr/diaporamas/diaporama.tmpl?showid=88845 Alors que le feu consumait la Grenfell Tower, des habitants n'ont eu d'autre choix que de lancer leurs enfants par les fenêtres dans l'espoir de les mettre à l'abri. Une femme prénommée Samira a raconté au Telegraph avoir vu une dame essayer de sauver un bébé en le lâchant du neuvième ou dixième étage. «Les gens commençaient à apparaître aux fenêtres, ils tapaient frénétiquement et hurlaient. Une femme faisait des gestes pour montrer qu'elle allait jeter son bébé et demandait que quelqu'un le rattrape», raconte le témoin.

D'après Samira, un homme «s'est avancé en courant et a réussi à attraper le bébé». Un habitant pris au piège a essayé de se bricoler en catastrophe un parachute pendant que d'autres appelaient à l'aide. Des images terribles, que Samira n'est pas près d'oublier. «Un nombre incalculable de gens. Surtout des enfants, parce qu'évidemment leur voix haut perchées... cela me restera encore longtemps», confie Samira.

Une autre habitante prénommée Zara dit avoir vu une femme jeter son fils d'environ 5 ans depuis le 5e ou le 6e étage. «Il me semble qu'il va bien. Je crois qu'il a quelques os cassés et des bleus», explique-t-elle. Elle ajoute: «Il y avait une autre femme qui criait "Mon bébé, mon bébé, je dois sortir, je dois sauver mon bébé". Mais nous regardions vers le haut. Nous ne pouvions rien faire.»



