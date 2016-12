Incendie à Mbeubeuss: Une dizine de personnes portées disparues

L'incendie qui ravagé jeudi la décharge de Malika appelée "Mbeubeuss" n'a pas révélé l'ampleur de son lot de drame. Officiellement, le sinistre a fait deux morts et plusieurs blessés. Mais selon les témoignages recueillis sur place, ce bilan pourrait s'alourdir, car une dizaine de personnes qui étaient présentes au moment de l'incendie, n'ont toujours pas fait signe de vie. "Ils disent qu'il y a deux morts, mais nous constatons que plusieurs de nos camarades ont disparu depuis hier (jeudi). Mais après que le feu s'est déclaré, c'était le sauve-qui-peut. Et depuis, nous ne les avons pas encore revu", explique l'une des femmes qui travaillent dans la décharge au journal Vox Populi. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée, même si pour les travailleurs, " les pots d'échappements des camions qui viennent décharger les ordures ici sont parfois tellement chauds qu'ils dégagent des étincelles. Aussi petites qu'elles puissent être, ces étincelles peuvent être source d’incendie". Le maire de Malika et le commissaire de la police locale étaient sur les lieux pour se faire une idée des dégâts.